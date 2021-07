Il futuro di Antoine Griezmann al Barcellona è un’incognita, Juventus e Inter rimangono vigili: offerto l’attaccante francese alla big

Juventus e Inter pronte ad infiammare il calciomercato. I bianconeri attendono la fine dell’Europeo per tentare l’affondo decisivo a Manuel Locatelli, primo obiettivo di Allegri per la mediana. La priorità, non a caso, è quella di rinforzare innanzitutto il centrocampo, apparso non poco in difficoltà nella scorsa stagione. Cresce l’attesa per conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, il cui addio potrebbe dare la svolta all’estate piemontese. I nerazzurri, invece, hanno presentato in giornata il tecnico Inzaghi e cercano un valido profilo per il dopo Hakimi, nuovo giocatore del PSG.

Possibile, poi, per entrambi i club un potenziamento anche nel reparto offensivo. In questo senso, un nome che piace non poco è Antoine Griezmann del Barcellona. Le voci su un possibile addio del francese classe ’91 – tra i protagonisti del deludente Europeo della Francia – aumentano giorno dopo giorno. Per l’attaccante, però, ci sarebbe anche una big della Premier.

Calciomercato Juventus e Inter, pericolo Griezmann: offerto in Premier

Griezmann vede l’Inghilterra. Il calciatore – stando a quanto si apprende dal ‘Daily Star’ – sarebbe stato offerto dal Barcellona al Chelsea di Tuchel. Al francese non dispiacerebbe di certo approdare in Premier League e i campioni d’Europa in carica potrebbero essere senza dubbio la piazza giusta per rilanciarsi.

Il prezzo dell’operazione si attesterebbe sui 50 milioni di euro – contratto in scadenza a giugno 2024 -, con i ‘Blues’ che sarebbero disposti a garantire i 23 milioni di euro netti all’anno percepiti attualmente dall’ex Atletico Madrid. Spunta il Chelsea per Griezmann, Juventus e Inter restano alla finestra.