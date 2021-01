A due giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, in casa Juventus resta un’enigma il futuro del big: il top club si muove per portarlo via subito

Mancano poche ore alla fine del calciomercato di gennaio ed una delle stelle della rosa di Andrea Pirlo potrebbe cambiare aria. Il top club inglese, come viene riportato dalla Spagna, ha intenzione di tentare l’assalto last minute per strappare il big alla Juventus: ecco il possibile scenario.

Calciomercato Juventus, Dybala in Premier: tentativo last minute

Una delle grane che da tempo affligge la dirigenza bianconera è certamente il futuro di Paulo Dybala. Il rinnovo della ‘Joya’, in scadenza nel giugno 2022, è ormai in stallo e le possibilità che l’ex Palermo saluti la Juventus nel 2021 è sempre più viva. In tal senso, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’, è il Manchester United il club in pole position, pronto a puntare sul gioiello di Pirlo. Dybala in cima alla lista di Solskjaer per rimpiazzare Ighalo, rientrato in Cina dopo il prestito in quel di Manchester.

I ‘Red Devils’ ci proveranno già in questi ultimi due giorni di calciomercato anche se l’operazione appare quasi impossibile, con la Juventus che non intende privarsi di Dybala a stagione in corso. Discorso diverso per giugno quando, a bocce ferme e con una certezza (in un senso o nell’altro) riguardo al rinnovo dell’attaccante, si potrà discutere la cessione del 27enne di Laguna Larga.

Dybala, accostato tra le altre al Psg, ha un ingaggio da 7,3 milioni di euro netti a stagione, con una valutazione che senza rinnovo non andrebbe oltre i 55-60 milioni.