La Juventus lavora all’arrivo del prossimo portiere che possa sostituire sia Szczesny che Buffon nel 2021/22: ritorno di fiamma, Pirlo ha scelto il nuovo numero uno

A tre giorni dalla chiusura del calciomercato di gennaio, in casa Juventus il focus è già rivolto alla prossima sessione estiva. La dirigenza bianconera è a caccia di un nuovo numero uno che possa difendere i pali della ‘Vecchia Signora’ per le stagioni a venire: Pirlo si sbilancia, ecco il nome in pole.

Calciomercato Juventus, post Szczesny: Pirlo ha scelto!

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, uno dei ‘vecchi’ obiettivi della Juventus per la porta starebbe per tornare fortemente in auge. Si tratta dello spagnolo Kepa, sempre più separato in casa e destinato a dire addio al Chelsea il prossimo giugno. L’ex Athletic Bilbao, pagato 80 milioni dalla società di Abramovich nell’estate 2018, guadagna attualmente oltre 8 milioni di euro all’anno e rappresenterebbe, dunque, uno degli ingaggi top alla corte di Pirl.

Proprio Pirlo avrebbe scelto il 26enne di Ondarroa per rimpiazzare Buffon, destinato a ritirarsi, e Szczesny che il prossimo aprile compirà 31 anni. Kepa, nonostante l’esonero di Lampard che la scorsa estate ha spinto per l’acquisto di Mendy per 24 milioni, gradirebbe l’approdo in Serie A.

La Juventus può quindi rappresentare la scelta ideale per il portiere iberico, deciso a rilanciarsi in un club di vertice, e valutato almeno 35 milioni di euro dai ‘Blues’.