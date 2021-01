Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere alla guida del top club. Addio in estate: il tecnico livornese resta, in attesa della chiamata, alla finestra

A poche ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, sembra prendere sempre più forma il futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, ormai libero da mesi dopo l’avventura alla Juventus, resta in attesa della chiamata del top club: svolta ad un passo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri torna in lizza | Idea clamorosa

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, tentativo shock per Allegri | La risposta

Calciomercato, ritorno Allegri: attesa per il top club

Tra i tecnici disponibili sul mercato, il nome di Massimiliano Allegri rimane tra i più ambiti in Italia e all’estero. Se in Serie A il tecnico livornese è il profilo principale per sostituire il traballante Fonseca, secondo quanto riporta ‘OkDiario’ il club che potrebbe davvero puntare sull’ex Juventus, a giugno, è il Real Madrid.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club di Florentino Perez, dopo aver mollato definitivamente Pochettino, non ritiene l’opzione Raul praticabile in vista del prossimo anno. Con Zidane ormai, ufficiosamente già lontano dalla società spagnola a fine stagione, l’unico nome in grado di contrastare Allegri per la firma con il Real è quello di Nagelsmann.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, bomba Allegri | “Sta per tornare!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, esonero e sostituto dalla Cina | Beffa per Allegri

L’allenatore toscano, tuttavia, rimarrebbe in attesa di una chiamata da Madrid che, con ogni probabilità, arriverà a giugno. Resta in piedi l’ipotesi Roma ma il portale spagnolo sottolinea come la priorità di Allegri sarebbero i ‘Blancos’: un scenario, pronto a prendere forma, dal prossimo anno.