Arteta ai ferri corti con l’Arsenal: il tecnico è pronto a lasciare il suo posto in favore di Rafa Benitez, di ritorno dalla Cina

La sconfitta contro il Southampton e l’eliminazione dalla FA Cup hanno rimesso Mikel Arteta sulla graticola. L’allenatore dell’Arsenal quest’anno sta accompagnando i Gunners in un campionato poco soddisfacente e una stagione sotto tono: tra l’altro l’aver messo fuori rosa alcuni giocatori storici della formazione titolare non ha migliorato il rapporto tra i giocatori e il tecnico.

Per questo Arteta potrebbe essere esonerato nelle prossime ore, ma a sostituirlo non sarebbe Massimiliano Allegri, come si è sempre pensato, bensì un altro tecnico di ritorno in Europa.

Calciomercato, esonero e sostituto dalla Cina

Si tratta di Rafael Benitez, che dopo aver dato le dimissioni dal Dalian potrebbe tornare in Europa. L’ex allenatore di Inter, Napoli e Real Madrid si candida alla panchina dei Gunners, da grande conoscitore del campionato di Premier League. Un’esperienza cinese durata appena sette mesi e interrotta con un anno di anticipo, proprio con l’obiettivo di rimettersi subito in carreggiata nei campionati europei.

Stando a quanto riportato da ‘Todofichajes’, le dimissioni di Benitez non sono state casuali, quindi anche stavolta Allegri rimarrebbe a guardare da lontano il ritorno in panchina.