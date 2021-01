Paratici punta forte sul centrocampista svedese di Mihajlovic: si tratta di Svanberg, per il quale si sfida l’Inter

La Juventus continua a cercare un innesto per il proprio centrocampo. Il nuovo nome, che tra l’altro sarà avversario alle 12:30 dei bianconeri, è quello di Mattias Svanberg. I radar di Fabio Paratici, secondo ‘Tuttosport’, puntano forte sul giocatore di felsinei, titolarissimo del progetto del tecnico serbo. La Juventus deve però vincere la concorrenza dell’Inter, andando a offrire la cifra richiesta dal Bologna di 12 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo

I rossoblu potrebbero anche iniziare a imbastire il discorso durante la partita di pranzo, così da poter valutare la cessione del centrocampista, arrivato nel 2018 e oramai già ambientato al campionato italiano. Da convincere, poi, ci sarà Mihajlovic, che sta cercando di costruire una rosa competitiva e che possa continuare il suo percorso di crescita.

L’Inter, di rimando, vorrebbe provare a sondare il terreno per il prossimo anno, così da imbastire una trattativa a cifre ribassate. D’altronde la situazione economica dei nerazzurri, così come qualsiasi altra squadra internazionale, non è delle migliori. Difficile che il Bologna, però, accetti di scendere e di contrattare, per questo potrebbe rientrare nell’offerta una contropartita tecnica pronta ad allettare i felsinei.