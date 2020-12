Rafa Benitez potrebbe sedersi sulla scottante panchina dell’Arsenal e portare con sé un ex attualmente alla Juventus

La vittoria nel derby con il Chelsea non ha cambiato la posizione di Arteta sulla panchina dell’Arsenal: i Gunners continuano a galleggiare a metà classifica, con appena cinque vittorie in 15 partite. Un ruolino di marcia che non rispetta le aspettative del club. Inoltre la decisione del tecnico di mettere fuori squadra alcuni elementi storici della formazione ha stranito non solo i tifosi, ma anche la dirigenza. Per questo l’Arsenal si guarda intorno.

Calciomercato, ritorno di Benitez

Il profilo di Massimiliano Allegri sembrava quello più papabile, anche per aprire un ciclo importante e recuperare quanto impostato con Wenger ai tempi, ma la scarsa esperienza dell’ex tecnico della Juventus con la Premier League non convince del tutto l’Arsenal. L’idea sarebbe quella di sondare il ritorno di un allenatore che conosce benissimo il campionato inglese, ossia Rafa Benitez.

Attualmente tecnico del Dalian Renzhiye Zuqiu Julebu, Benitez rientrerebbe subito in Europa, soprattutto per un club blasonato come l’Arsenal e potrebbe portare con sé anche un rinforzo che dalle parti di Londra è ben conosciuto: Ramsey, direttamente dalla Juventus. Il gallese ha costruito in otto stagioni con la maglia dei Gunners la propria carriera e poter abbracciare nuovamente il suo ex club rappresenterebbe un sogno da realizzare.