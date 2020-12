Aria di cambiamento in casa Arsenal, Allegri pronto a subentrare. Per il tecnico il vecchio pallino dalla Serie A

Sembra vicino il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, dopo oltre un anno dal suo addio alla Juventus. Il tecnico toscano è infatti finito nel mirino di un club di Premier League. Come riporta Calciomercato.it, l’Arsenal avrebbe infatti prospettato all’ex bianconero di subentrare a Mikel Arteta in modo tale che possa conoscere bene i componenti della rosa a disposizione ed iniziare nel migliore dei modi la stagione 2021/22. L’operato dell’ex difensore dei gunners in panchina non si sta rivelando all’altezza delle aspettative e l’allenatore italiano potrebbe essere la giusta soluzione per il futuro del club inglese.

Inter, scambio con Eriksen-Xhaka con Allegri ai gunners

Potrebbe dunque essere Allegri il nuovo allenatore dell’Arsenal a partire dalla stagione in corso, nel caso in cui arrivasse l’esonero di Arteta. Con l’ex Juventus al comando delle operazioni potrebbe arrivare subito una richiesta dalla Serie A. Vecchio pallino di Allegri è infatti Christian Eriksen, in uscita dall’Inter. L’ex Tottenham potrebbe ritornare in Premier League, sponda Arsenal, con uno scambio alla pari con i nerazzurri: Eriksen per Xhaka. Si tratterebbe di uno scambio alla pari per un valore che si aggira sui 28-30 milioni di euro con l’Inter che potrebbe eventualmente accettare anche un prestito oneroso.

Insomma, l’Arsenal potrebbe riportare in Premier una vecchia conoscenza come il danese ex Spurs, mentre in Serie A Conte accoglierebbe il forte centrocampista svizzero classe 1992.