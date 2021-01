La Lazio, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Musacchio, potrebbe essere vicina alla chiusura di un altro difensore sudamericano

A pochi giorni dal termine del calciomercato di gennaio la Lazio si prepara a chiudere un altro acquisto. E’ già arrivato Mateo Musacchio che andrà a compensare la lunga assenza di Luiz Felipe per infortunio. I biancocelesti si preparano a chiudere per un altro difensore.

Il nome è quello di Bruno Viana, brasiliano classe ’95 in forza allo Sporting Braga, in Portogallo. Il difensore ex Olympiakos e Cruzeiro completerebbe il reparto a disposizione di Simone Inzaghi, dando più soluzioni da qui al termine della stagione, dove i biancocelesti dovranno affrontare campionato e Champions League e si trovano alle prese con diversi calciatori indisponibili.

Calciomercato Lazio, i dettagli dell’operazione Bruno Viana

L’idea di Igli Tare è quella di portare Bruno Viana con la formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. I portoghesi stanno valutando l’ipotesi di inserire l’obbligo di riscatto a fine stagione. A pochi gironi dalla fine del mercato la Lazio potrebbe regalarsi un altro acquisto, anche se è subentrato il problema legato alla lista. Valutazioni in corso per i biancocelesti che potrebbero regalarsi in altro colpo in difesa.