Salta lo scambio con l’Inter per la Roma e per Dzeko: l’attaccante potrebbe andare all’estero, di nuovo in Premier League

Nonostante il tentativo svolto in extremis tra Roma e Inter per concretizzare lo scambio tra Dzeko e Sanchez, alla fine l’affare non ha trovato compimento. Per questo adesso i giallorossi proveranno la pista estera, per evitare di agevolare, con la cessione del bosniaco, una diretta concorrente per la corsa alla Champions League. La squadra che potrebbe accogliere di buon grado l’attaccante ex Manchester City è il Manchester United, come riportato dal ‘The Sun’.

Calciomercato Roma, pista estera per Dzeko

Ai Red Devils, d’altronde, al momento serve sostituire Odion Jude Ighalo, che due giorni fa ha salutato il Manchester United ringraziando ciò che ha vissuto in Premier League. Un’uscita che permetterebbe a Solskjaer di aggiungere un attaccante di grande valore alla propria rosa, ma che spingerebbe Dzeko sull’altra sponda di Manchester.

Un’occasione che spingerebbe comunque nuovamente l’attaccante in Premier League, prima di provare, a questo punto, un’esperienza esotica verso mete più remunerative.