L’Inter lavora allo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma e si discute sulla formula: il bosniaco potrebbe restare a lungo, ma serve la cessione di un big

Il calciomercato segue l’evolversi del possibile scambio tra Inter e Roma dei cartellini di Dzeko e Sanchez. Le due società sono in costante colloquio per trovare la formula che accontenti tutte le parti. I nerazzurri sono frenati dall’elevato ingaggio del bosniaco, ma alcuni rumors parlano di una possibile soluzione che rimetterebbe ordine ai bilanci.

Calciomercato Inter, Dzeko in prestito per 18 mesi

L’Inter accoglierebbe Dzeko a braccia aperte: l’attaccante bosniaco è stato corteggiato a lungo da mister Conte in estate e lo vede perfetto per il suo tipo di gioco. La società nerazzurra, però, non può sobbarcarsi lo stipendio del giocatore. Una soluzione potrebbe essere quella di chiudere per un prestito più lungo, a 18 mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, lo scambio Dzeko-Sanchez si fa | “Ottimismo sul buon esito”

Dzeko si trasferirebbe all’Inter in prestito per 18 mesi (6+12, con le parti che si ritroverebbero a giugno per discutere i termini del prolungamento). La conferma di Dzeko darebbe il via libera alla cessione di Romelu Lukaku, un sacrificio necessario per rimettere in ordine il bilancio nerazzurro. Il belga piace al Real Madrid, ma serve un’offerta da almeno 90-100 milioni per convincere l’Inter a privarsene.