Hakan Çalhanoğlu è guarito dal Covid, buone notizie in casa Milan. Ad annunciarlo lo stesso calciatore sui social

Il Milan può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Hakan Çalhanoğlu, secondo quanto riferito dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram e ribadito dal club in una nota ufficiale, è finalmente negativo al tampone molecolare per il Covid-19.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu ⚽️🔟 (@hakancalhanoglu)

LEGGI ANCHE >>>> Giudice Sportivo, le decisioni su Lukaku e Ibrahimovic | UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa-Milan | Ipotesi scambio!

Il giovane turco, positivo al coronavirus dal 17 gennaio, nelle prossime ore dovrà sottoporsi alle visite mediche, previste dal protocollo, così da poter proseguire l’attività agonistica.

Milan, Çalhanoğlu torna in campo | Le ultime

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpo in extremis | Sfuma un obiettivo

Nonostante la splendida notizia, il fantasista con il numero 10 non scenderà in campo domani contro il Bologna dell’ex Mihajlovic, anche perché negli scorsi giorni lo stesso Çalhanoğlu aveva accusato dei sintomi del virus. Sicuramente potrà aiutare la sua squadra a partire dalla gara interna contro il Crotone di domenica prossima, così da poter continuare la cavalcata per il primo posto e per un sogno chiamato scudetto.

M.P.