Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, Allegri è nello stesso hotel di Milano di Pinto, il general manager della Roma. Il tecnico toscano è il favorito per il dopo Fonseca

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, l’ex tecnico di Juventus e Milan, Massimiliano Allegri, si troverebbe nello stesso hotel di Milano di Tiago Pinto, general manager della Roma, che sta provando a concretizzare lo scambio di calciomercato tra l’attaccante bosniaco Edin Dzeko e quello cileno Alexis Sanchez.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, affare Dzeko | Conte spiazza tutti in conferenza

Calciomercato Roma, Allegri vicino ai giallorossi | Le ultime

Non è una novità che l’allenatore toscano sia il primo della lista dei desideri del club dei Friedkin per sostituire il portoghese Paulo Fonseca, che non sta convincendo la dirigenza del club capitolino per i risultati, ma soprattutto per la rottura definitiva e irreparabile con l’ormai ex capitano Dzeko.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Dzeko-Inter: la trattativa infinita che potrebbe avere il suo lieto fine!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, lo scambio Dzeko-Sanchez si fa | “Ottimismo sul buon esito”

La strada, quindi, per riportare sulla panchina di una grande di Serie A Allegri sembra sempre più concreta. E a lui non resta che aspettare la chiamata. Fonseca è avvisato.

M.P.