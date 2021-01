Edin Dzeko, centravanti bosniaco della Roma di Paulo Fonseca, potrebbe lasciare i giallorossi dopo i contrasti con il tecnico portoghese. Su di lui c’è l’Inter di Antonio Conte, squadra che lo segue già dall’estate del 2019, ovvero dai primi mesi del tecnico leccese sulla panchina della Beneamata



Manca poco ed Edin Dzeko potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Un destino che avrebbe potuto compiersi già un anno e mezzo fa, ma che sembra molto vicino a realizzarsi in questi ultimi giorni di un uggioso gennaio. Il centravanti bosniaco infatti, dopo la rottura con Paulo Fonseca, è stato messo sul mercato (almeno in prestito) dalla Roma che potrebbe portare nella Capitale Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter di Conte.

Proprio quest’ultimo, sin dal suo arrivo in nerazzurro nell’estate di calciomercato di 2019, ha sempre spinto per vedere Edin Dzeko con la maglia nerazzurra.

Inter-Dzeko | Da Petrachi a Tiago Pinto

In quell’estate di quasi due anni fa, Gianluca Petrachi, allora direttore sportivo della Roma, riuscì a convincere Dzeko a restare in giallorosso con un rinnovo del contratto e la fascia da capitano. Un’investitura che oggi pesa al centravanti bosniaco, da sempre desideroso di mettersi alla prova con un sergente di ferro come Antonio Conte.

Ma non solo, appena qualche mese fa, Dzeko è stato vicinissimo anche all’approdo alla Juventus con l’operazione che si è poi arenata per la mancata partenza di Arek Milik. In questi giorni però, con il nuovo direttore generale giallorosso Tiago Pinto, potremmo essere davvero vicini alla conclusione di questa telenovela infinita fra l’ex Manchester City e Antonio Conte.