Dopo i quarti di Coppa Italia, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni riguardo Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic

Il Giudice Sportivo ha diramato le sanzioni dopo i quarti di finale di Coppa Italia. Una giornata di squalifica per Zlatan Ibrahimovic, che è stato espulso durante il derby tra Inter e Milan. Di seguito, la decisione: “Doppia ammonizione per comportamento non regolamentare i n campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. Una giornata anche per il difensore Palomino, espulso contro la Lazio. Anche Lukaku e Hakimi hanno ricevuto una giornata di squalifica, in quanto diffidati e ammoniti nel derby. Proprio come Lukaku, anche Kessie è stato ammonito per proteste e salterà il prossimo match in quanto già diffidato.