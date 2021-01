Antonio Conte parla di calciomercato e la risposta in conferenza sorprende tutti riguardo l’affare Dzeko: ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con il Benevento, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato della situazione calciomercato spiegando cosa sta succedendo con Edin Dzeko. Ecco le sue parole: “Io non ho chiesto niente alla mia proprietà. Se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce. Questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino a fine campionato”.

“Ogni volta che c’è un calciatore sembra sempre un capriccio del tecnico. Quest’anno ho influito poco su tutte le situazioni. Di Dzeko non parlo perchè ho rispetto nei confronti del ragazzo, della Roma e dei miei giocatori. I calciatori rimarranno questi a meno che non ci sia qualcuno scontento che vuole andare via alle giuste condizioni economiche che non influiscano sulla società”.

Le voci di calciomercato, dunque, non piacciono al tecnico nerazzurro: “Non trovo giusto che ci siano situazioni che possano minare la concentrazione della squadra”.