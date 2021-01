Calciomercato Juventus, Douglas Costa-Milan | Ipotesi scambio!

Nuovi sondaggi del Milan per Douglas Costa, che a fine stagione farà ritorno alla Juventus. Ecco l’ipotesi di scambio tra i due club: cifre e dettagli

Il Milan ripensa a Douglas Costa. Nelle ultime ore si è infatti tornato a parlare di nuovi sondaggi effettuati dal club rossonero per l’esterno di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Bayern Monaco. Il 30enne brasiliano sta deludendo con la maglia dei bavaresi e a giugno farà ritorno a Torino. Tuttavia, è ormai fuori dai piani della società bianconera e il Milan potrebbe approfittarne. Ecco l’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan, manca il fosforo di Bennacer | E Tonali non decolla!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Maxi operazione per i bianconeri: tutte le cifre

Calciomercato Juventus, il Milan ripensa a Douglas Costa | Ecco l’ipotesi di scambio

L’esterno brasiliano ha finora totalizzato solo 604 minuti con la maglia del Bayern, stavolta non a causa degli infortuni che lo hanno tormentato nelle ultime stagioni, ma per scelte tecniche. Il giocatore rientrerà sicuramente a Torino per finire nuovamente sul mercato, e rappresenta un’importante occasione per il Milan in caso di ritorno in Champions League. Le qualità di Douglas Costa, infatti, non sono in dubbio e il costo del cartellino continua a scendere. La Juve, dal canto suo, potrebbe invece approfittare dell’interesse dei rossoneri per fare un tentativo per Rebic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ESCLUSIVO: offerto il bomber dalla Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpo in extremis | Sfuma un obiettivo

L’attaccante croato è attualmente chiuso da Leao e dal neo arrivato Mandzukic, e non è escluso che nella prossima estate possa lasciare Milano. Inoltre, i due giocatori hanno anche valutazioni simili, di circa 20-25 milioni di euro. Occhi nuovamente puntati, dunque, sull’asse Milan-Juventus.