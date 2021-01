Il Milan lavora sul calciomercato e Maldini sembra avere tutta l’intenzione di centrare un ultimo colpo per rinforzare la rosa di Stefano Pioli: attenzione all’affare last minute

Il Milan è stato uno dei club più attivi in questa sessione di mercato. Paolo Maldini è comunque al lavoro negli ultimi giorni per cercare di arrivare a un ultimo colpo in extremis che possa garantire un’alternativa di livello a Stefano Pioli nella lotta al titolo. La dirigenza rossonera vuole, infatti, completare la rosa con un nuovo terzino sinistro. Di seguito tutte le ultime novità e il nome più caldo per i rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Raiola al lavoro | Idea per il post Donnarumma

Calciomercato Milan, Maldini va su Vina: ormai sfumato Junior Firpo

Nelle ultime settimane, uno dei nomi maggiormente accostati ai rossoneri è stato quello di Junior Firpo. L’operazione per il terzino del Barcellona, però, alla fine non è decollata e il Milan valuta ora un altro profilo. Si tratta di Matias Vina, laterale di proprietà del Palmeiras che sfiderà il Santos nella prossima finale di Coppa Libertadores. Vedremo se i rossoneri riusciranno a concludere l’affare in extremis o se Pioli dovrà fare a meno del vice-Theo Hernandez, valorizzando la rosa attuale.