Juventus ed Inter sono alla ricerca di un attaccante e la svolta potrebbe arrivare proprio dalla Serie A: l’agente offre il bomber

Il calciomercato attende ancora l’affare che lo faccia infiammare definitivamente. Juventus ed Inter cercano un attaccante che possa agire da vice Morata e Lukaku, ma al momento nessuno dei due club è riuscito ad ottenerlo. Così la possibile svolta potrebbe arrivare proprio dalla Serie A, dove un agente propone ai due top club un attaccante pronto al grande salto.

Calciomercato Juventus ed Inter, l’agente di Muriel lo offre: occasione in attacco

Inter-Juventus ha infiammato l’ultima giornata di Serie A e chissà che non possa farlo anche nel calciomercato. Infatti le strade dei due club potrebbero nuovamente incrociarsi, visto che entrambe stanno cercando un attaccante che possa essere utile ai due tecnici per far rifiatare i titolarissimi Lukaku e Morata.

A proporre una soluzione alle due squadre è Alessandro Lucci, agente di Luis Muriel, che vorrebbe vedere il proprio assistito fare il salto di qualità in una big. Così, secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘, l’attaccante colombiano sarebbe stato proposto sia alla Juventus che all’Inter, con i bianconeri al momento favoriti. Inoltre, in passato ci sono stati contatti anche con il Milan, che però non avrebbe ancora digerito il no ricevuto due anni fa quando l’attaccante era al Siviglia.