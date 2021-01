Calciomercato Juventus, futuro Demiral | "Mal visto da Pirlo"

Il futuro di Demiral alla Juventus è tutt’altro che scritto: il giocatore non è ben visto dal tecnico Andrea Pirlo

La Juventus in difesa sta avendo più di qualche problema in questa prima metà di stagione. Diversi sono gli infortuni e le prestazioni sottotono che hanno condizionato le scelte di Andrea Pirlo. Troppe disattenzioni stanno facendo riflettere l’allenatore bianconero, su un giocatore in particolare: Merih Demiral, difensore centrale turco che questa stagione ha collezionato solo 839′ in tutta la stagione, di cui solo otto presenze in Serie A. Della sua posizione ha parlato il giornalista Luca Momblano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è in uscita dal Real | Mourinho e Simeone sfidano la Serie A!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rifiuto del top player | Colpo in attacco

Juventus, Demiral per Pirlo è un problema

Luca Momblano, giornalista, sul canale Twitch di ‘Juventibus‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni su Merih Demiral: “Qualche piccolo corto circuito sul discorso Demiral c’è. Secondo me il difensore non è ben visto tatticamente da Pirlo. Mi dicono di non darlo sicuro titolare per domani“. Una rivelazione che potrebbe essere un indizio in più sul futuro del turco.

Nello specifico, considerando i tanti infortuni e i minuti giocati, non è da escludere la partenza di Demiral. Pirlo, come affermato dal giornalista, potrebbe quindi non ‘digerirlo’ su un discorso tattico e provare nuove soluzioni. Indubbiamente le scelte di formazione in Supercoppa contro il Napoli saranno indicative.