Il Milan sta per registrare una clamorosa beffa per l’obiettivo di calciomercato dalla Spagna: s’inserisce la Juventus, pronta ad offrire lo scambio a sorpresa per superare Maldini

A meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato di gennaio, il Milan rischia di veder sfumare uno degli obiettivi fissati da tempo di Maldini. In tal senso, la Juventus prepara l’assalto per Junior Firpo, scartato da Koeman ed in uscita dal Barcellona: i dettagli.

Calciomercato Milan, Firpo più lontano: scambio con la Juventus

Junior Firpo in Serie A. Non al Milan, però, nonostante il concreto interesse del club di via Aldo Rossi per il laterale, ormai scaricato da Koeman in quel di Barcellona. A farsi avanti, per un clamoroso sorpasso ai rossoneri, sarebbe la Juventus. La dirigenza bianconera è pronta a mettere sul piatto Federico Bernardeschi per anticipare Maldini e portare Firpo a Torino.

L’esterno di Carrara non sta brillando agli ordini di Pirlo e la dirigenza juventina proporrebbe al club catalano uno scambio di prestiti proprio con Firpo. Bernardeschi, cercato dal club blaugrana la scorsa estate, può dunque rappresentare la pedina giusta per superare il Milan nella corsa all’ex Betis.

Situazione in divenire, dunque, la Juventus è pronta a superare e beffare il Milan nella corsa a Junior Firpo, cercato anche in Premier League: il terzino classe ’96 può vestirsi di bianconero.