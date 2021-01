Le strade di Milan e Barcellona, in vista del prossimo calciomercato estivo, possono intrecciarsi. Due nomi in ballo: Maldini pensa alla pedina di Ronald Koeman.

Il Milan prepara la sfida con il Cagliari con l’intenzione di tenere a distanza l’Inter, vittoriosa nel big match contro la Juventus. Dal campo al calciomercato, i rossoneri rischiano di veder sfumare l’acquisto del difensore: intreccio clamoroso, a giugno, con il Barcellona di Koeman.

Calciomercato Milan, Barcellona su Dalot: il piano di Maldini

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, nel futuro di Diogo Dalot potrebbe esserci il Barcellona. Il laterale portoghese, in prestito secco dal Manchester United al Milan, finisce quindi nel mirino dei catalani per la prossima estate. La società blaugrana metterebbe sul piatto un’offerta di 10 milioni di euro al Manchester United per Dalot che, a parità di offerta, preferirebbe gli spagnoli all’eventuale riscatto da parte del Milan.

Ecco dunque che sull’asse Milano-Barcellona potrebbe aprirsi una nuova pista, che accontenti anche la società rossonera. Se Dalot dovesse finire in Catalogna, Maldini potrebbe fiondarsi su uno degli ‘esuberi’ di Koeman: Junior Firpo. Il 24enne ex Betis è fermo a 10 presenze e soli 351′ in campo ed è finito da tempo nella lista dei cedibili di Koeman.

Il Milan, dunque, resta vigile per il laterale di Santo Domingo già accostato a Inter e Juventus.