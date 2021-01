Il Milan pensa ad un esterno della Roma che potrà arrivare solo se partirà qualcuno a gennaio

Il Milan continua a muoversi con convinzione sul mercato. Il reparto difensivo è quello che necessita un intervento maggiore da parte della società ma anche negli altri reparti il club si è mosso. A centrocampo è arrivato Soualiho Meité in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Un’operazione complessiva da circa 8 milioni di euro per colui che diventerà il vice Kessie in mezzo al campo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bomba Raiola | Triplo intreccio col Barcellona

Il Milan, però, non si ferma qui e dopo aver ultimato operazioni in uscita, come quella di Duarte, pensa ad un rinforzo sulla fascia, un giocatore che possa ricoprire il ruolo di ala ma anche quello di attaccante. Il nome più caldo è quello di Carles Perez, spagnolo classe ’98 della Roma. L’ex Barcellona rischierebbe di trovare ancora meno spazio con Fonseca qualora arrivasse El Shaarawy e per questo potrebbe decidere di ritagliarsi un ruolo da protagonista altrove. Il calciatore giallorosso piace a Maldini che vorrebbe provare a portarlo a Milano già a gennaio.

Calciomercato Milan, Carles Perez se parte Castillejo

L’operazione che porta a Carles Perez è abbastanza vincolata ad una cessione dei rossoneri. La più probabile è quella che riguarda Samu Castillejo che ha diversi estimatori in Spagna. L’esterno rossonero si è comunque ritagliato il suo spazio nel Milan di Pioli ma la società sarebbe disposta a sacrificarlo per arrivare all’esterno giallorosso.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, incognita futuro per Ibrahimovic | Parla Zlatan

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, crisi Inter | Guardiola aggiusta conti: colpo Lukaku

Il Milan pensa ad un prestito oneroso con diritto di riscatto che si aggira intorno ai 12 milioni. Parte della trattativa dipenderà dalla cessione di Castillejo in Spagna, ma anche da come intenderà muoversi la Roma nel mercato di gennaio per rimpiazzare eventualmente la partenza di Carles Perez. I giallorossi preferirebbero comunque un pagamento immediato in contanti senza il prestito. L’idea del Milan intanto prende forma ma nessun contatto è stato concretamente avviato.