Juventus in difficoltà finanziarie, per ripartire possono essere necessari dei sacrifici sul calciomercato. Possibile la cessione di CR7 e di un altro big

Non solo l’Inter, anche la Juventus non se la passa bene dal punto di vista economico-finanziario. Il bilancio del 2020 ha registrato un rosso di 71,4 milioni di euro, mentre per quello del 2021 si stima addirittura un possibile passivo di ben 112 milioni. Insomma pure per i bianconeri, complice il Covid-19, la situazione è piuttosto grave.

A differenza di Suning, però, Exor non ha intenzione di abbandonare la nave, anche perché non c’è una dittatura che glielo impone e avere la Juve ha i suoi vantaggi. Tuttavia c’è al contempo la volontà di correre subito ai ripari attuando un piano di rilancio che in parole povere potrebbe voler dire sacrifici su sacrifici. In mercatese, invece, cessioni eccellenti per mettere in ordine i disastrosi conti.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e de Ligt via: cifra choc dal doppio addio

Sperare per il meglio e prepararsi al peggio, il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe così ragionare su una grande vendita – con annessa plusvalenza – per ridare una boccata d’ossigeno al bilancio. Una sola? Sì, ma grandissima: quella di Cristiano Ronaldo. L’ex Manchester United e il Paris Saint-Germain, nonostante la crisi, potrebbero convincersi a investire delle cifre importanti per un fuoriclasse che fra meno di un mese spegnerà 36 candeline. Per una cinquantina di milioni, a meno farebbe minusvalenza, la Juventus direbbe sì levandosi un peso, ci riferiamo all’ingaggio annuo netto, di 31 milioni di euro.

Una sola sicuro? Non proprio, c’è chi parla non di uno ma di due ‘sacrifici’ importanti nel prossimo calciomercato estivo: Dybala, per esempio, oppure uno che ha forse più potenziali acquirenti di lui, Real Madrid in testa (specie se va via Ramos): Matthijs de Ligt. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Via l’olandese con una proposta da almeno 80 milioni di euro, tanto visti i tempi di vacche magre, non troppi per un classe ’99 (stipendio netto 8 milioni) già di livello mondiale. Facendo due calcoli alla meglio, grazie agli addii di CR7 e de Ligt la Juve potrebbe racimolare la bellezza di 130 milioni risparmiandone, lato emolumenti, circa 66.

