Sono giornate decisive per la panchina del top club che potrebbe cambiare guida tecnica in caso di tracollo: Allegri scalpita per tornare ad allenare

Con il calciomercato invernale pronto ad entrare nel vivo, prende quota parallelamente il possibile ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è svincolato ed è stato accostato a diverse big europee negli ultimi mesi. Allegri può quindi approfittare di una tensione crescente tra tecnico e presidente: lo scenario nell’immediato.

Calciomercato, presidente furioso: si pensa ad Allegri

Un’indiscrezione importante arriva dalla Spagna e riguarda il possibile nuovo club di Massimilano Allegri. Secondo ‘Don Diario’, in casa Real Madrid sarebbe crescente la tensione tra Zidane e Florentino Perez. Il presidente delle ‘Merengues’ è furioso con Zizou per lo scarso utilizzo dei giovani a disposizione del francese e, dopo il ko in Supercoppa contro l’Athletic Bilbao, il tecnico rischia grosso.

In caso di clamorosa sconfitta nel prossimo turno di Coppa del Re contro l’Alcoyano (club di terza divisione), l’esonero di Zidane potrebbe diventare realtà. In quel caso crescerebbero le chance di vedere Allegri sulla panchina dei ‘Blancos’, subentrando in corsa all’allenatore transalpino.

Situazione dunque in divenire: Zinedine Zidane non è mai stato tanto in bilico, Allegri resta alla finestra per la panchina del Real Madrid.