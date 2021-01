La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per un acquisto da urlo da regalare ad Andrea Pirlo

La Juventus non si ferma mai ed è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare ad elementi di spessore in vista anche della prossima stagione. Un lavoro certosino che porterà il club bianconero a valutare i vari top player messi nel mirino ormai da tempo.

Calciomercato Juventus, il futuro di Sergio Ramos

Uno dei primi nomi della lista di Paratici è quello del centrale spagnolo del Real Madrid, Sergio Ramos, con il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Così tanti top club d’Europa starebbero pensando al suo acquisto, tra cui anche la società bianconera pronta a fare follie per lui.

Così Alfredo Duro ha svelato durante il programma spagnolo Chiringuito ciò che potrebbe accadere: “Sergio Ramos potrebbe fare il suo sforzo, però non so se il club lo farà nei suoi confronti”. Al momento il forte centrale spagnolo percepisce 11,7 milioni netti a stagione con il presidente Florentino Perez che è solito offrire per gli ultratrentenni un contratto di un solo anno rinnovandolo anno dopo anno.

La Juventus continua a sperarci lavorando sotto traccia in vista del futuro: nel mirino resta ancora Sergio Ramos con il suo futuro che è ancora in bilico.