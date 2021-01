Il Valladolid di Ronaldo il Fenomeno vorrebbe mettere le mani sugli esuberi dell’Inter: occhi puntati su Pinamonti

Sono diversi gli esuberi in casa Inter che Marotta vorrebbe lasciar andare. Uno di questi è Dalbert, in prestito in questi primi sei mesi di stagione al Rennes. Il prossimo club dell’esterno probabilmente sarà il Valladolid, dove il presidente è Ronaldo, il famoso Fenomeno. Oltre al brasiliano, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, l’ex attaccante dell’Inter potrebbe anche accogliere Andrea Pinamonti. Tante sono le pretendenti per l’attaccante, a cui ora si aggiunge anche il Valladolid.