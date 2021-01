La big internazionale potrebbe tentare il ribaltone in panchina nelle prossime settimane sul calciomercato. Attenzione alla posizione di Massimiliano Allegri

Il futuro della panchina del Chelsea è sempre più in bilico. Il nome di Massimiliano Allegri è tornato a circolare nelle ultime settimane, quando i risultati dei Blues in Premier League sono precipitati. La squadra inglesi ha, infatti, solo 26 punti in classifica ed è piazzata all’ottavo posto, ma con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti. La dirigenza potrebbe decidere di dare la scossa: di seguito l’ultimo nome per la panchina.

Calciomercato, il Chelsea punta Shevchenko: attenzione ad Allegri

Non c’è solo il nome di Massimiliano Allegri per la panchina del Chelsea. Il tecnico italiano, infatti, dovrà fare i conti con un nuovo interesse da parte dei Blues. Stiamo parlando di Andriy Shevchenko. Secondo quanto riporta ‘le10sport’, infatti, il tecnico ucraino sarebbe finito nella lista del Chelsea per la panchina. Il suo arrivo in Inghilterra al posto di Frank Lampard chiuderebbe le porte all’approdo dell’ex tecnico di Milan e Juventus. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione e se ci saranno novità sostanziali sul futuro di Lampard e della panchina dei Blues.