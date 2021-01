Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lukaku | Investimento shock!

La crisi dell’Inter dal punto di vista economico potrebbe indurre la cessione di Romelu Lukaku al Manchester City

L’Inter dal punto di vista economico sta vivendo una crisi, anche a causa del coronavirus che ha provocato una pandemia globale. Suning potrebbe decidere per la cessione del club, ma al di là di questa decisione, a fine stagione potrebbero esserci degli addii importanti. Tanti sono i giocatori che metterebbero a posto i conti del patron cinese. Uno di questi è Romelu Lukaku, centravanti che si è ben distinto in questi anni all’Inter.

Inter, Lukaku nel mirino di Guardiola

Lukaku da quando è arrivato a Milano ha sfoderato prestazioni molto importante, che hanno determinato i piazzamenti dell’Inter nelle ultime stagioni. Il belga è finito nel mirino di diversi top club, tra cui il Manchester City. Come Conte, Guardiola apprezza molto le qualità del centravanti e l’Inter potrebbe approfittare di una cessione vista la crisi economica.

Il Manchester City deve far fronte all’addio di Sergio Aguero, che verosimilmente non rinnoverà il contratto in scadenza tra sei mesi. Uno dei candidati per il post Kun è Lukaku, per il quale verrebbe fatto un investimento enorme, ovvero: circa 100 milioni di sterline, dunque circa 111 milioni di euro -che metterebbero a posto i conti-, e un quadriennale da 15 milioni a stagione. Per un totale di 171 milioni di euro.