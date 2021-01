Felipe Melo torna a parlare del suo passato e dice la sua anche sul presente della Serie A e il rapporto con Giorgio Chiellini

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Felipe Melo ha parlato a 360 gradi del suo passato e del presente in Serie A. Queste le sue dichiarazioni sul Milan: “Pioli è primo e non è un caso, lui e il suo vice sono brave persone che capiscono di calcio. Io sono interista ma vedere i rossoneri lì con Pioli e Ibrahimovic mi fa piacere”.

Ritorno a Milano: “Dobbiamo far passare questo momento brutto e sicuramente dopo tornerò a ‘San Siro’ al cento per cento. Magari vado nella curva dell’Inter e sarò lì con loro a saltare perché sono interista da quando ero piccolo e mi piace troppo”.

Juventus, Felipe Melo contro Chiellini: “Non ha etica, i suoi compagni devono tenere gli occhi aperti”

Felipe Melo poi ha parlato anche di Giorgio Chiellini e del rapporto tra i due. Ecco le sue dichiarazioni: “Chiellini è una bandiera della Juventus, ha disputato l’ultima partita ma purtroppo non gioca tanto perché si fa male sempre. Nel calcio quello che succede nello spogliatoio rimane lì e i suoi compagni devono aprire bene gli occhi, perché se ha parlato male di chi ha giocato insieme a lui in nazionale può farlo anche con chi è nella sua squadra oggi”.

Questione di etica: “Questo in Brasile si chiama etica, se non ce l’ha è un problema suo. Tifo per lui affinché vinca un campionato internazionale che non ha, magari può renderlo più felice in carriera, ma non mi permetto di parlare male per una questione di etica”.

La battuta in chiusura: “Una cosa che non rifarei? Ho portato Chiellini a cena e ho offerto io, se tornassi indietro non lo rifarei (ride ndr)”.