Arriva il dietrofront dell’Inter sulla cessione di Andrea Pinamonti: l’attaccante è vicino alla permanenza in nerazzurro

L’Inter è alla ricerca della quarta punta vista la mancanza di un vice Lukaku nella rosa di Antonio Conte. In realtà, un centravanti di riserva nella rosa nerazzurra ci sarebbe, anche se finora ha deluso le aspettative. Si tratta di Andrea Pinamonti, che l’estate scorsa è stato riacquistato dal Genoa per 8 milioni di euro più altri 12 di bonus. Conte, però, ha scelto di utilizzarlo pochissimo, spesso preferendogli la coppia Lautaro-Sanchez in assenza di Lukaku.

Inter, Pinamonti out dal mercato

Secondo quanto riferito da ‘Paolo Bargiggia‘, l’Inter avrebbe tolto dal mercato Andrea Pinamonti. Una scelta sorprendente, considerando che questa stagione è sceso in campo solo per 45′ in tutte le competizioni. Difficile che il club nerazzurro cambi idea, nonostante ci sia l’occasione in entrata del Papu Gomez.

Tante erano le pretendenti in Serie A che avrebbero voluto mettere le mani su Pinamonti: dal Benevento, che non ha mai nascosto il suo interesse, all’Udinese. Sarà da valutare l’impiego dell’attaccante classe ’99 per la seconda parte di stagione, ma a quanto sembra Marotta ha preso la sua decisione.