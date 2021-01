Calciomercato Inter, futuro Eriksen | "Giusto che vada via"

Il giornalista Alessandro Longhi si è soffermato sul futuro di Christian Eriksen, che potrebbe lasciare l’Inter

Christian Eriksen è arrivato all’Inter nel gennaio 2020, ma non ha mai scalato le gerarchie di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro non lo ritiene adatto al 3-5-2 e spesso lo relega in panchina o agli ultimi minuti di partita. In Coppa Italia, contro la Fiorentina, il danese è stato provato davanti alla difesa senza grossi risultati. Le caratteristiche dell’ex Tottenham, dunque, non sono andate a nozze col proprio allenatore. A tal proposito è intervenuto il giornalista Alessandro Longhi.

Inter, Longhi: “Eriksen alla Juventus o al Milan farebbe meglio”

Alessandro Longhi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘: “Ritengo Eriksen un grande giocatore, ma con l’Inter non è riuscito a dimostrarlo. E’ difficile che Conte cambi modulo, le cose non sono andate quando lo ha provato dietro le punte. Le sue caratteristiche non si adattano a quelle dei nerazzurri, ma ha sbagliato a farlo entrare nei minuti di recupero“.

Longhi si è poi soffermato sul futuro di Eriksen: “Può far bene anche in Serie A, magari anche nella Juventus o nel Milan. Potrebbe tornare in Premier, dove ha fatto molto bene. Ma è giusto che si separi dall’Inter“.