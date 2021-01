Calciomercato, rinnovo difficile per Inzaghi | Alla Juventus con il pupillo

La Juventus potrebbe scegliere di virare con forza sull’allenatore e occhio ai risvolti sul calciomercato. Il tecnico vorrebbe portarsi dietro il big: ecco tutti i dettagli

La Juventus potrebbe orientarsi sulla scelta di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. I bianconeri continuano a monitorare la situazione relativa a Simone Inzaghi. Il tecnico resta in bilico alla Lazio. Da mesi ormai si parla del possibile rinnovo di contratto, ma nonostante le parole distensive, non è mai arrivata una vera e propria svolta. La distanza con Claudio Lotito permane e non c’è accordo nessun accordo per il prolungamento del tecnico.

Calciomercato Juventus, Inzaghi vuole portare con sé Milinkovic-Savic

Il contratto di Inzaghi resta, quindi, in scadenza a giugno con la Juventus che è pronta ad approfittarne, nel caso in cui dovesse saltare la panchina di Andrea Pirlo. In caso di approdo del tecnico biancoceleste a Torino, attenzione al profilo di Milinkovic-Savic. Il centrocampista sarebbe il prescelto dall’allenatore, da portare con sé nella sua nuova avventura. La valutazione che ne fa Lotito, però, resta altissima, da 70 milioni di euro. L’affare resta difficile, ma i bianconeri potrebbero inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash.