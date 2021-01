Calciomercato, occhio al rinnovo di Pellegrini | Inter e Juventus pronte

Inter e Juventus sono pronte ad agire sul calciomercato, andando a caccia dell’ambito calciatore di Serie A. Di seguito tutte le ultime novità sul rinnovo

Il rinnovo di Lorenzo Pellegrini continua a far discutere in Serie A. Il centrocampista è esploso definitivamente con la maglia della Roma nella scorsa stagione, mettendosi in evidenza a suon di qualità e assist. Le sue prestazioni sono da diverso tempo sotto gli occhi delle maggiori big del campionato, che continuano a monitorare la sua crescita costante. E attenzione alla situazione relativa al rinnovo di contratto: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter e Juventus, attenzione al rinnovo di Pellegrini

Il nome di Pellegrini resta, infatti, in bilico in casa Roma. Il centrocampista è da tempo in attesa del rinnovo e ha professato chiaramente il suo legame con i giallorossi. Il prolungamento, però, sta tardando ad arrivare e il contratto resta in scadenza a giugno 2022. La Roma a questo punto dovrà sbrigarsi, con Inter e Juventus che restano alla finestra per monitorare l’evoluzione della trattativa. Nel contratto del calciatore è presente una clausola da 30 milioni di euro che potrebbe essere presto sfruttata.