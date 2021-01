Il Milan è sempre a caccia di nuove occasioni di mercato e intanto potrebbe far partire il proprio attaccante: assalto del Real Madrid

È una stagione da sogno quella vissuta fin qui dal Milan, che contro ogni pronostico continua a mantenere la zona più alta della classifica di Serie A. I rossoneri sono al momento in vetta e hanno un vantaggio di tre punti sull’Inter che insegue, mentre la Juventus è distante ben sette lunghezze anche se ha una gara in più da giocare.

In ogni caso l’obiettivo di Ibrahimovic e compagni è quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni in Champions League, anche se chiaramente arrivati a questo punto si potrebbe pensare di ambire anche a traguardi più importanti e la conquista dello scudetto non sembra più impossibile.

Calciomercato Milan, il Real Madrid pensa a Rafael Leao: sul piatto Brahim Diaz più dieci milioni

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul calciomercato per programmare i colpi futuri o le possibili cessioni. Il buon rendimento di tutta la squadra porta anche a maggior interesse delle big verso i propri calciatori, e ora il Real Madrid potrebbe farsi avanti per il colpo in attacco.

I ‘Blancos’ sono alla ricerca di un calciatore per rimpiazzare Jovic e nel mirino potrebbe esserci Rafael Leao. La società spagnola potrebbe mettere sul piatto Brahim Diaz, che attualmente veste la maglia rossonera con la formula del prestito, con l’aggiunta di dieci milioni circa.