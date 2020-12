In casa Inter si torna a mettere nel mirino un rinforzo per la fascia sinistra: assalto decisivo a gennaio, ma servono 22 milioni

Si deciderà domani sera il destino dell’Inter in Champions League. Infatti la partita contro lo Shaktar Donetsk sarà da dentro o fuori, sperando in un risultato favorevole da Madrid. Nel frattempo la società nerazzurra torna a puntare un rinforzo sulla fascia per la sessione di calciomercato invernale. Obiettivo da 22 milioni di euro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Inter-Belotti | ULTIME di CMWEB

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Musacchio in Spagna | Scambio e ‘sgarbo’ all’Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, via Skriniar | Ci pensa il Milan: intreccio con Mourinho

Calciomercato Inter, tutto su Junior Firpo: 22 milioni a gennaio

In casa Inter c’è massima attenzione sul match di domani sera che varrà la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nel frattempo però bisogna lavorare per la sessione invernale di calciomercato che si aprirà a gennaio, dove ci sarà a disposizione un mese per rinforzare la rosa. Una delle zone da migliorare nella rosa di Antonio Conte è certamente la fascia difensiva sinistra, dove ci sono solo Young e Kolarov, con l’ex Roma utilizzato ormai come terzo centrale di difesa.

Per questo motivo la società interista cerca rinforzi e mette il mirino in casa Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Sport’, i nerazzurri starebbero pensando al terzino sinistro Junior Firpo, ormai in uscita dai catalani. Già nella scorsa estate il calciatore era finito nel mirino dei nerazzurri, ma a gennaio potrebbe arrivare l’offensiva decisiva. Per assicurarsi il classe 1996 il Barcellona chiede 22 milioni, che l’Inter potrebbe seriamente pensare di investire.