Calciomercato Juventus, asse con Raiola | Colpo in Serie A e Inter ko

La Juventus potrebbe mettere a segno un importante colpo in sede di calciomercato. Mino Raiola media l’affare: ecco le ultime novità a riguardo

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con un colpo utile allo scacchiere di Andrea Pirlo. Il futuro di Armando Izzo al Torino, infatti, è sempre più in bilico. Mino Raiola, agente del centrale, ne ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’: “È un calciatore nel giro della nazionale, vediamo se riusciamo a trovargli subito una squadra. Il Covid incide su questa tipologia di giocatori”. La sua partenza già a gennaio a questo punto sembra probabile, vediamo quali sono le squadre in pole position.

Calciomercato Juventus, Raiola porta Izzo verso i bianconeri. Inter lontana

Negli ultimi mesi, il difensore è stato accostato in numerose occasioni alla squadra allenata da Antonio Conte. In realtà, ora la Juventus potrebbe scavalcare nettamente l’Inter nella prossima sessione di mercato. Izzo, infatti, si sposerebbe alla perfezione nella linea a tre sperimentata da Pirlo in quest’inizio di stagione. Non si tratta comunque di un’operazione semplice dato che il Torino chiede ancora 25 milioni di euro per il cartellino del difensore. I prossimi mesi saranno decisivi per l’affare.