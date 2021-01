La Juventus cerca rinforzi in attacco e mette il mirino su un ex bomber del Milan: ipotesi scambio di prestiti

La Juventus deve ripartire dopo la brutta sconfitta di domenica sera contro l’Inter, dove i bianconeri sono stati dominati senza dare cenni di reazione. La prima occasione utile per rialzare la testa sarà domani sera nella Supercoppa contro il Napoli, appuntamento da non fallire. Nel frattempo in chiave calciomercato i bianconeri lavorano per rinforzare l’attacco e trovare un vice Morata. Occhi in Germania, dove si pensa allo scambio di prestiti con l’ex Milan.

Calciomercato Juventus, idea Piatek per l’attacco: scambio con Bernardeschi

Continua in casa Juventus la ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Alvaro Morata quando possibile. Mancano solamente due settimane alla chiusura del calciomercato invernale e bisognerà fare in fretta per rinforzare il reparto offensivo. Così la società bianconera torna a pensare ad un ex calciatore del Milan, che con la maglia rossonera non è riuscito a rispettare le aspettative.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’ , la Juventus continuna a pensare a Krzysztof Piatek, vecchia conoscenza della Serie A che ora milita all’Hertha Berlino. Per arrivare al bomber polacco i bianconeri potrebbero mettere sul piatto uno scambio di prestiti con Federico Bernardeschi, giocatore che piace al club tedesco ma che in passato aveva rifiutato la destinazione. Il prestito però potrebbe essere una soluzione giusta per accontentare entrambi.