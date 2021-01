Juventus al lavoro in questo calciomercato di gennaio per esaudire le richieste di Pirlo e al contempo disfarsi di chi non rientra nei piani, su tutti di Bernardeschi

In questo calciomercato di gennaio la Juventus vuol provare ad ‘accontentare’ Pirlo e allo stesso tempo a liberarsi dei calciatori che non rientrano nei piani. Dei cosiddetti ‘esuberi’, con Bernardeschi in cima alla lista. Il classe ’94 di Carrara, in questi mesi e settimane offerto vanamente un po’ ovunque – al Napoli per Milik, al Milan in cambio di Leao e si parla anche di Atalanta come pedina per il ‘Papu’ Gomez – vanta estimatori soprattutto all’estero. Nello specifico in Germania, con l’Hertha Berlino dato tra i club più interessati al suo cartellino, seppur solo con la formula del prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Parte la sfida all’Inter

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in cambio del flop Milan

Bernardeschi all’Hertha Berlino, una operazione complicata se non altro perché il numero 33 bianconero lascerebbe Torino e la Juve solo per un club di pari livello o quasi. Tuttavia non si può escludere che a fine mercato, dopo altre panchine, l’ex Fiorentina possa aprire al trasferimento in Bundesliga. Indiscrezioni prospettano uno scenario clamoroso, ovvero uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, entrambi sui 25 milioni di euro, nientemeno che con Krzysztof Piatek. Il polacco flop al Milan non sta rendendo nemmeno in Germania, ma la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe decidere ugualmente di puntarci – anche solo per qualche mese – regalando così a Pirlo quel che ha richiesto, una alternativa a Morata, ammesso naturalmente che non lo abbia già acquistata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco | Arriva dalla MLS!

L’operazione potrebbe essere condotta e favorita da un intermediario vicino sia al bomber esploso nel Genoa, autore quest’anno di soli 4 gol, che alla stessa ‘Vecchia Signora’.

A.R.