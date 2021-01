La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra presente e soprattutto futuro: colpo sempre più vicino

Saranno ore intense in casa Juventus per il ruolo di vice Morata con alcuni affari in proiezione futura. Così il club bianconero potrebbe bruciare la concorrenza delle altre big d’Europa per un innesto di assoluto valore, pronto a diventare protagonista negli anni a venire.

Calciomercato Juventus, Reynolds ad un passo

La Juventus sarebbe davvero ad un passo per il giovanissimo difensore del Dallas, Bryan Reynolds, pronto a sbarcare nelle prossime ore in Italia. Il portale “Calciomercato.it” aveva svelato in anteprima il sorpasso della compagine bianconera per il talentuoso giocatore statunitense rispetto al Bruges. Nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Roma.

Inoltre, come rivelato da ‘Sky Sport’, visto che la Juventus non può tesserare extra-comunitari, la società torinese potrebbe mandarlo in prestito al Benevento per i prossimi sei mesi. Un’operazione davvero interessante in vista del futuro con i bianconeri sempre molto attivi anche in quest’ottica. L’accordo arriverebbe sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai sette milioni di dollari.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare già l’ufficialità dell’operazione di mercato della Juventus, che si muove continuamente in giro per il mondo.