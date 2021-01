L’Inter potrebbe dare il via ad un cambiamento importante a giugno: un big di Conte delude, sostituto dai bianconeri

Il calciomercato nerazzurro prende forma e, in vista di giugno, Marotta potrebbe pensare ad un clamoroso affare in casa Juventus. L’Inter di Conte valuta un avvicendamento per l’estate 2021: il pilastro di Conte delude, l’erede può arrivare dalla Juventus di Pirlo.

Calciomercato Inter, colpo Szczesny: il piano di Marotta

Un’idea che potrebbe concretizzarsi la prossima estate, con un’importante quanto inatteso avvicendamento tra i pali nerazzurri. In casa Inter spunta il nome di Wojciech Szczesny per la porta. A sorpresa, il portiere polacco potrebbe prendere il posto di Samir Handanovic, viste le numerose critiche giunte per il rendimento stagionale dell’ex Udinese.

Marotta studia la situazione, con l’idea di tentare l’assalto a giugno ad una condizione che dipenderà, in buona parte dal Milan. Se la Juventus dovesse riuscire a strappare Donnarumma a zero ai rossoneri, la cessione di Szczesny, che piace anche al Psg, sarebbe una naturale conseguenza, con la dirigenza interista in primissima fila.

Il polacco, valutato 35 milioni, potrebbe dunque salutare il club torinese per trasferirsi alla corte di Antonio Conte: tutto dipenderà dal futuro di Gigio Donnarumma.