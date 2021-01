L’Inter a caccia di colpi di spessore per gennaio: idea scambio con un nerazzurro per arrivare al duttile centrocampista

La sconfitta del Milan contro la Juventus tiene in scia l’Inter di Conte che, nonostante il tracollo in casa della Sampdoria, guarda con ottimismo al futuro anche in ottica calciomercato. Occhi in spagna, con un centrocampista nel mirino di Marotta e Ausilio: spunta l’ipotesi scambio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo Giroud | Il Chelsea chiede un difensore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte si affida alla società: “Sa cosa serve”

Calciomercato Inter, colpo in Spagna: idea scambio

L’Inter è pronta a mettere Matias Vecino sul piatto per arrivare ad un nuovo, duttile, centrocampista. Si tratta di William Carvalho, centrocampista e all’occorrenza difensore centrale, in forza al Real Betis. Il 28enne portoghese, in scadenza nel 2023, piace ai dirigenti nerazzurri che proverebbero ad offrire il cartellino di Vecino per portare Carvalho in Serie A.



Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Betis, però, è pronto ad alzare un muro: per l’ex Sporting servono almeno 20 milioni di euro. Vecino, in scadenza nel 2022 e valutato 12-13 milioni, dunque, non basta. Il classe 1992 piace molto in Premier League, con l’Inter che dovrà probabilmente cambiare strategia per convincere il Betis.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen la soluzione | Assalto dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, top player più vicino | Accordo ad un passo

In questa stagione in Spagna, tra campionato e coppe, William Carvalho è andato a rete due volte, con 15 presenze e 954′ in campo.