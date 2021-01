Il calciomercato è ormai aperto ed Antonio Conte nelle dichiarazioni post partita si affida alla società: parole anche su Eriksen

Arriva la sconfitta per l’Inter di Antonio Conte dopo otto vittorie consecutive. A fermare i nerazzurri è la Sampdoria, che dopo il rigore sbagliato da Alexis Sanchez non riesce a rimontare il doppio vantaggio dei padroni di casa. Nel post partita il tecnico interista parla di mercato e della situazione Eriksen.

Calciomercato Inter, Conte su Eriksen: “Sfrutto le opzioni in base alle situazioni”

Brusco stop dell’Inter che capitola in casa della Sampdoria perdendo per 2-1. Domenica prossima i nerazzurri affronteranno la Roma in un match importantissimo per la classifica, ma nel frattempo il calciomercato invernale è aperto e c’è la necessità di rinforzare la rosa. Proprio del mercato parla il tecnico Antonio Conte che ai microfoni di ‘Sky Sport’ dichiara: “Ogni decisione che verrà presa sarà condivisa con la società, che sa cosa serve alla squadra per migliorare”.

Poi sulla questione Christian Eriksen, che oggi ha giocato gli ultimi 20 minuti del match, afferma: “Io sfrutto le opzioni che ho a disposizione in base alle situazioni che si presentano. Sono a disposizione del club per ogni decisione di mercato, più di questo non posso fare”.