La Juventus è accostata a un nuovo nome in Serie A sul calciomercato. I bianconeri sembrano aver pronto il colpo: ecco le novità e la decisione

La Juventus è pronta a sondare il mercato a caccia di colpi importanti per completare la rosa. I bianconeri sono stati accostati a Memphis Depay nelle ultime settimane, ma l’eventuale approdo dell’olandese a Torino e i discorsi con gli agenti non sono rimasti isolati. Attenzione, quindi, al nuovo nome che milita in un’altra big di Serie A. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e il futuro in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, proposto il nome di Karsdorp: gli aggiornamenti

I bianconeri hanno visto proporsi dagli agenti di Depay il nome di Karsdorp. Il terzino, dopo gli infortuni che hanno notevolmente limitato il suo rendimento nelle ultime stagioni, sta finalmente trovando continuità sulla fascia destra della Roma. In ogni caso, il laterale sarebbe entrato nei discorsi tra la società bianconera e l’attaccante di proprietà del Lione. La risposta del club di Torino sarebbe stata, però, piuttosto fredda. Non si tratta di un obiettivo di mercato attualmente e dalla prossima stagione i bianconeri potrebbero contare su Reynolds.