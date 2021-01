Arriva una nuova brutta notizia per Stefano Pioli: il Milan per la sfida contro il Torino perde un importante centrocampista

Momento negativo per il Milan di Stefano Pioli, che ieri sera incassa la prima sconfitta in campionato contro la Juventus. Un big match perso dove entrambe le squadre contavano molti assenti per Covid o infortunio. Nei rossoneri però non finiscono le brutte notizie, infatti Hakan Calhanoglu sarà costretto a saltare la partita casalinga di sabato sera contro il Torino. Il centrocampista turco ieri sera ha subito un duro colpo ad una caviglia, che ancora oggi sembrerebbe non essere passato, anzi si sarebbe anche gonfiata. Dunque per sabato sera sarà quasi impossibile recuperarlo e Stefano Pioli dovrà aggiungere l’assenza del turco a quelle dei già assenti Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Gabbia, Rebic, Krunic.

