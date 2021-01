Il Milan vede sempre più lontano l’obiettivo a centrocampo del Tolosa, Manu Koné che è vicino ad un club di Bundesliga

Il Milan continua a cercare un difensore centrale ma il calciomercato di gennaio può riservare delle opportunità anche in altri reparti. Anche il centrocampo può essere rinforzato e Maldini e Massara hanno fatto intendere che qualora arrivasse un’occasione importante il club cercherà di coglierla.

A centrocampo i rossoneri hanno messo gli occhi sul classe 2001 Kouadio Koné, centrocampista francese di soli 19 anni del Tolosa. La trattativa con il club francese non è semplice in quanto la richiesta è di 15 milioni di euro, cifra piuttosto elevata in un periodo del genere e per le possibilità economiche del Milan che potrebbe tirarsi fuori dalla trattativa.

Calciomercato Milan, Koné verso la Bundesliga | C’è il Monchengladbach

Inoltre su Koné c’è una concorrenza agguerrita dalla Germania: Il Borussia Monchengladbach sembra essere il club più in vantaggio e presto potrebbe arrivare l’offerta adatta al Tolosa per privarsi del calciatore. Il club francese non vorrebbe privarsi di Koné a gennaio ma preferirebbe riuscirlo a trattenere fino a giugno.

Difficilmente il Milan riuscirà a concorrere col il Borussia Monchengladbach che sembra molto vicino a chiuder l’operazione con il Tolosa nonostante non ci sia ancora nessuna ufficialità della conclusione della trattativa. Il giovane Koné non approderà quindi in rossonero a meno di clamorose sorprese e Maldini dovrà virare su altri obiettivi per il centrocampo, in un momento di difficoltà economica evidente del calcio italiano.