Calciomercato Juventus, Rabiot nello scambio in Premier

La Juventus potrebbe presto andare all’assalto di un importante centrocampista in Premier League sul calciomercato. Attenzione alla nuova idea di scambio

La Juventus potrebbe intervenire in maniera importante sul mercato nelle prossime sessioni. In particolare, in estate, potrebbe prendere piede una nuova idea di scambio in Premier League. Adrien Rabiot potrebbe entrare nell’affare. Il centrocampista della Juventus ha elevato notevolmente il suo rendimento negli ultimi mesi, ma potrebbe comunque lasciare i bianconeri e tentare l’esperienza nella massima serie inglese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super offerta | Due per uno in Serie A!

Calciomercato Juventus, Rabiot nello scambio per van de Beek: i dettagli

Nei prossimi mesi, bisognerà prestare attenzione all’asse tra Torino e Manchester. Occhio, infatti, al profilo di Donny van de Beek per la squadra guidata da Andrea Pirlo. Il centrocampista piace molto ai bianconeri e potrebbe rientrare in uno scambio con Rabiot che vestirebbe, invece, la maglia dei Red Devils. L’ex calciatore dell’Ajax ha una valutazione piuttosto alta da 50 milioni di euro, mentre il francese è valutato 30 milioni di euro. Il contratto dell’olandese scadrà a giugno del 2025, quello dell’ex PSG nel giugno 2023. Lo scambio potrebbe decollare in estate: una pista da tenere d’occhio nei prossimi mesi.