Il Liverpool torna a mettere gli occhi nella Juventus in questo calciomercato invernale: soldi più il bomber per il difensore

Vittoria importantissima per la Juventus che torna ad accorciare le distanze dalla capolista Milan, arrivando a -7 punti con una partita in meno grazie al successo di ieri per 1-3 sui rossoneri. Nel frattempo la concentrazione si sposta anche sul calciomercato invernale, dove il Liverpool sembrerebbe fare sul serio per un centrale bianconero. Offerto un bomber più soldi.

Calciomercato Juventus, il Liverpool punta Demiral: offerto Origi più soldi

Liverpool in difficoltà ed a Jurgen Klopp servono rinforzi. Infatti il club del Merseyside viene da tre partite senza vittoria, di cui l’ultima persa 1-0 contro il Southampton. Tra i vari reparti da rinforzare il tecnico dei ‘Reds’ avrebbe messo gli occhi sul difensore della Juventus, Merih Demiral, che in bianconero non starebbe trovando abbastanza spazio, anche a causa degli infortuni.

Al momento i bianconeri valuterebbero il difensore turco circa 50 milioni di euro, così il club inglese potrebbe pensare ad uno scambio. Sul piatto verrebbe messo l’attaccante Divock Origi, che in questa stagione ha collezionato 8 presenze in tutto, di cui solamente tre da titolare, mettendo a segno solo un gol. Oltre all’attaccante belga, valutato 26 milioni, verrebbe aggiunto un conguaglio economico di 24 milioni di euro, così da arrivare alla valutazione di Demiral. Un’offerta su cui la Juventus potrebbe ragionare.