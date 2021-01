Calciomercato Milan, regalo Champions | Arriva dal Barcellona!

Calciomercato Milan, Sergio Busquets può essere il primo regalo ‘Champions’ in vista della prossima stagione: l’ipotesi

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, il Milan continua a dominare la classifica della Serie A, progettando una seconda parte di stagione da assoluta protagonista. I rossoneri sono tornati nuovamente grandi sotto la gestione Pioli, coadiuvata dalle continue (e finora vincenti) scelte di mercato del duo Maldini-Massara. E in vista della prossima temporada, la dirigenza lombarda è al lavoro per un regalo formato ‘Champions’ per il tecnico e per la piazza. Uno su tutti, quello di Sergi Busquets.

Calciomercato Milan, Busquets regalo ‘Champions’: lo scenario

Secondo quanto rivelato da ‘Diario Gol’, il 32enne centrocampista blaugrana sembra in uscita dl Barcellona. La dirigenza catalana, d’altronde, avrebbe individuato in Guido Rodriguez del Betis il perfetto erede di Busquets, aprendo la porta ad una cessione, in vista della prossima stagione. Con un contratto in scadenza nel 2023, i blaugrana potrebbero comunque lasciarlo partire a prezzo di saldo.

Due ostacoli, però, potrebbero rallentare l’operazione per il Milan: la formula da trovare con il Barcellona e l’ingaggio del calciatore. Attualmente, Sergio Busquets percepisce un salario da nove milioni di euro a stagione, una cifra blu per i rossoneri, soprattutto con il Decreto Crescita bloccato dall’Agenzia delle Entrate.