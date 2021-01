La Juventus non vive un gran momento e pensa a come rialzarsi sul calciomercato: c’è l’idea del maxi affare con il Lione

Non è sicuramente un periodo facile quello della Juventus, che forse si trova nella stagione più difficile degli ultimi nove anni, almeno arrivati fino a questo punto. I bianconeri hanno collezionato troppi passi falsi in Serie A e la sconfitta di ieri contro l’Inter per 2-0 fa male in quanto allontana ancor di più la vetta della classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ecco dove andrà Milik | Cifre e dettagli

Ora infatti il Milan ha diversi punti di vantaggio e per Cristiano Ronaldo e compagni si fa dura. Per ottenere il decimo scudetto consecutivo, infatti, serve una serie importante di vittorie e non si possono più commettere errori nella seconda metà del campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, intreccio e colpo | Rinforzo da Barcellona!

Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino: possibile scambio

Le grandi difficoltà della Juventus in questi mesi, portano inevitabilmente la società a riflettere sul futuro e per questo potrebbero esserci diversi movimenti sul calciomercato. Il nuovo obiettivo potrebbe arrivare direttamente dal Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio ‘due per uno’ più soldi | Juventus beffata

Da mesi, Houssem Aouar piace ai bianconeri che tenteranno di arrivare al centrocampista. La Juventus studia una nuova mossa: ovvero uno scambio mettendo sul piatto l’intero cartellino di De Sciglio (ora in prestito) più Adrien Rabiot.

Un affare possibile, dato che Rabiot non sta facendo benissimo e potrebbe ritrovare fiducia e serenità in terra francese.